La Gantoise chute face au Maccabi Tel-Aviv et laisse filer la première place du groupe

La Gantoise s'est inclinée jeudi soir face au Maccabi Tel-Aviv (3-1) lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Conference League de football à Backa Topola, en Serbie et à huis clos. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck laissent filer la première place et devront passer par un barrage.

La Gantoise a subi le jeu en première période et a très vite encaissé un but. Gavriel Kanichowsky a suivi une frappe de Dor Peretz sur le poteau et a battu Davy Roef (9e). Le Maccabi a vite doublé la mise, Eran Zahavi, qui venait de manquer une occasion (21e), réalisant le geste parfait d'un tir hors du rectangle (26e). En face, Gand a été trop imprécis, à l'image d'une frappe non cadrée de Noah Fadiga (26e) ou d'un Gift Orban trop court pour reprendre un centre du latéral devant le but vide (45e).

Les Buffalos ont réduit l'écart au retour des vestiaires grâce à Julien De Sart, qui est parvenu à placer un tir lointain du plat du pied en une touche de balle (49e). Le Maccabi s'est ensuite immédiatement procuré une nouvelle occasion mais Roef a écarté de justesse la tentative de Dan Biton (54e). Zahavi a finalement profité de la désorganisation gantoise pour s'offrir un doublé, seul face au gardien (61e).