La Gantoise-Club Bruges en quarts de finale le 16 janvier, le derby Union-Anderlecht le 17

La Pro League, l'instance du football professionnel belge, a dévoilé vendredi le programme des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Le derby flandrien entre La Gantoise et le Club Bruges aura lieu le mardi 16 janvier à 20h45 et le derby bruxellois entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht aura lieu le mercredi 17 janvier à 20h30.