La Gantoise comptera sur Depoitre, Tissoudali et Hong pour affronter le Maccabi Haifa

Hein Vanhaezebrouck a aligné Hyun-Seok Hong, Laurent Depoitre et Tarik Tissoudali, entre autres, mercredi soir pour affronter le Maccabi Haifa, lors du match retour des barrages de Conference League.

La semaine dernière, la Gantoise a dû s'incliner 1-0 face au Maccabi après un match médiocre à Budapest, où le match avait lieu en raison du conflit israélo-palestinien. Vanhaezebrouck a fait confiance, en grande partie, à la même équipe mercredi soir. Davy Roef prendra la place entre les perches et devra, avec Ismaël Kandouss, Tsuyoshi Watanabe et Stefan Mitrovic, maintenir le zéro. Matisse Samoise et Archie Brown font également de nouveau partie du onze de base.

Au milieu de terrain, Pieter Gerkens et Omri Gandelman sont alignés, tandis que Julien De Sart est absent, suspendu. Hong et Depoitre, tous deux absents du onze de départ la semaine passée, seront titulaires et épauleront Tissoudali pour apporter le danger.