La Gantoise conforte sa troisième place après sa large victoire 4-0 face à Louvain

La Gantoise s'est imposée 4-0 face à Oud-Heverlee Louvain jeudi soir lors de la 19e journée de Jupiler Pro League et passera le réveillon de Noël à la troisième place du classement.

Orban a manqué l'occasion de faire le break à deux reprises. Il a d'abord vu sa frappe se faire contrer par Schingtienne (10e) avant de placer son envoi à côté suite à une erreur énorme de Pletinckx (14e). Hugo Cuypers a également manqué le break quelques minutes plus tard en tentant une Madjer après un excellent travail de Fofana (26e).

La Gantoise n'a pas attendu longtemps pour ouvrir le score, avec un but de Samoise dans les cinq premières minutes. Le piston droit gantois a repris de la tête un bon centre de Malick Fofana pour tromper Leysen (4e).

Hugo Cuypers a triplé la mise pour l'équipe de Hein Vanhaezebrouck, en reprenant parfaitement un coup-franc précis donné par Sven Kums (65e) avant que Watanabe n'ajoute un quatrième but sur une nouvelle passe décisive de Kums, cette fois-ci sur corner (69e) et ne fixe la marque finale à 4-0.

Au retour des vestiaires, Gand a finalement inscrit le deuxième but grâce à Malick Fofana, dans tous les bons coups jeudi soir, qui a conclu un contre d'une frappe puissante qui heurtait la barre transversale avant de rentrer dans le but (57e).

Leysen, le gardien louvaniste, a ensuite dû s'illustrer sur une tête de Kandouss (38e) et sur une frappe de De Sart (39e) pour garder le score à 1-0, score à la mi-temps.

Avec cette victoire, les 'Buffalos' conservent leur troisième place avec 35 points et reviennent à une unité d'Anderlecht, 36 points, qui recevra Genk samedi à 20h45, et à 9 points de l'Union Saint-Gilloise, qui compte 44 unités, et qui se déplacera à Eupen samedi à 16h.