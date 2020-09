La Gantoise défiera le Rapid Vienne le 15 septembre en Ligue des Champions

(Belga) La Gantoise rencontrera le Rapid Vienne le mardi 15 septembre à 20h30 sur le terrain de la Ghelamco Arena pour le compte du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions de football. Le club belge l'a précisé mardi. L'horaire du match n'était pas décidé au moment du tirage effectué lundi. La confrontation entre Belges et Autrichiens se résume, en raison de la crise du coronavirus, à un seul duel.

Si elle passe ce troisième tour de qualification, La Gantoise affrontera les Ukrainiens du Dynamo Kyev ou les Néerlandais de l'AZ en barrages pour accéder à la phase de groupes. Les Gantois joueraient le match aller à domicile et le retour en déplacement. Les matches de barrages sont prévus le 22-23 et 29-30 septembre, avec prolongations et tirs au but si requis. Les vainqueurs se qualifient pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Au cas où La Gantoise devait trébucher dans cette phase qualificative, elle serait de toute façon replacée en phases de groupes de l'Europa League. Le Club Bruges, champion de Belgique, est déjà assuré de participer à la phase de poules de la Ligue des Champions. (Belga)