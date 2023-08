La Gantoise domine les Polonais de Pogon Szczecin à l'aller sur un score de forfait

C'était déjà 4 à 0 à la pause avec deux buts d'Orban (13e et 35e) et deux autres de Cuypers (40e et 45e+1) Orban ajoutera une 3e rose à son compteur et un 5e but pour les Gantois à la 64e.

Le match retour aura lieu jeudi prochain en Pologne.