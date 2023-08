La Gantoise gagne encore à Zilina et jouera le 3e tour préliminaire

Vainqueurs, la semaine dernière 5-1 à la Ghelamco Arena, les joueurs de Hein Vanhaezebrouck n'avaient pas grand chose à craindre des vainqueurs des barrages du championnat slovaque. Cuypers, Orban, Kums, Samoise et Torunarigha, titulaires dimanche, étaient ménagés et remplacés par Fofana, Tissoudali, Gerkens, Kandouss et Fortuna au coup d'envoi.

Zilina a pourtant pris la rencontre à bras le corps et a menacé à plusieurs reprises le domaine de Nardi. Les Gantois, bien organisés, réagissaient en contres. Après une première possibilité au quart d'heure, ils mirent à profit la seconde quand Hjulsager isolé à droite filait vers le but et trompait Belko (0-1). Durias manqua de peu l'égalisation (37e). Les Slovaques ne se découragèrent pas et Nardi évita le pire en écartant un tir de près de Bari. (45e).