La Gantoise opposée au premier tour au FC Bâle

Le match aller du premier tour est programmé à Gand le 4 octobre et le retour à Bâle le 25 octobre. En cas de qualification, la Gantoise sera opposée au 2e tour au vainqueur des duels entre les Croates du Dinamo Zagreb et les Turcs de Basaksehir Istanbul. Là encore le match aller est prévu à Gand.

La semaine dernière l'Antwerp, l'autre club belge présent dans cette Youth League, via la voie de la Ligue des Champions, a été versé dans le groupe H avec Barcelone, Porto et le Shakhtar Donetsk. Les six rencontres se joueront du 19 septembre au 13 décembre.