La Gantoise a pris les devants face à Zilina

Grâce à Gift Orban (23e), Julien de Sart (55e), Hugo Cuypers (66e, 85e) et Tsuyoshi Watanabe (76e), La Gantoise a remporté 5-1 le match aller du 2e tour préliminaire de la Conference League face au MSK Zilina, qui a joué à dix dès la 73e. Jeudi prochain, les Buffalos se rendront en Slovaquie avec un sérieux avantage dans la course à la qualification.

Hein Vanhaezebroeck est resté fidèle à sa défense à trois avec deux joueurs arpentant les flancs mais dans les faits, Matisse Samoise est resté plus prudent à droite alors que Malick Fofana a joué plus haut à gauche. Face à des Slovaques qui leur ont laissé la possession du ballon, les Buffalos se sont montrés un peu hésitants avant de prendre progressivement le dessus. Cela a généré un certain nombre d'occasions surtout pour Orban qui n'a pas cadré un premier tir (8e) avant de perdre un face-à-face avec Lubomir Belko (11e). Par contre, le Nigérian s'est montré plus prompt sur le rebond d'un coup de tête que le gardien slovaque avait repoussé dans un premier temps (23e, 1-0).

Zilina, qui reculait déjà à l'approche de la mi-temps, a poursuivi après le repos. Alors qu'Orban a encore manqué une belle opportunité (47e), De Sart a doublé l'écart sur coup franc (55e, 2-0). Les Gantois ont alors donné l'impression de pouvoir arracher une victoire réconfortante et Cuypers l'a démontré en reprenant de la tête un centre de Samoise (66e, 3-0). La Gantoise a aussi bénéficié de l'exclusion de Dominik Javorcek (73e) pour ajouter un but par Watanabe (76e, 4-0). Dans la foulée, Adrian Kapralik a profité d'une maladresse de la défense pour réduire l'écart (79e, 4-1); mais Cuypers a salé la note en signant un doublé (85e, 5-1).