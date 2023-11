La Gantoise se défait du Patro Eisden, Courtrai bat Dender aux tirs au but

Les Gantois ont trouvé une première fois la faille dans la défense du Patro Eisden juste avant la demi-heure, avec un but de Tarik Tissoudali (29e). Le Patro a égalisé juste après le retour des vestiaires (47e) par Anis Hadj Moussa. Les pensionnaires de D1B ont ensuite longtemps tenu le score, mais ont finalement encaissé deux buts coup sur coup, à moins d'un quart d'heure du terme : Hyun-Seok Hong (77e) a confirmé sa bonne forme du moment et Sven Kums (80e) a enfoncé le clou (1-3).

Dans le même temps, Courtrai a péniblement sorti Dender, équipe de Challenger Pro League, à Denderleeuw. Bien qu'en supériorité numérique pendant plus d'une heure après l'expulsion de Keres Masangu (33e), les Courtraisiens ont dû passer par la séance de tirs au but pour se qualifier (4 à 3) pour le tour suivant. Dender avait ouvert le score via Nicolas Rajsel (11e) et un penalty d'Abdelhak Kadri avait remis les compteurs à zéro (26e), sans qu'aucun autre but ne soit marqué ensuite, dans le temps réglementaire comme en prolongation (1-1).