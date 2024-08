La Gantoise s'impose à nouveau 1-0 et disputera la phase de poules

Chez les Gantois, Wouter Vrancken a retrouvé Tsuyoshi Watanabe et a déplacé Stefan Mitrovic sur le banc. Coté serbe, Aldo Kalulu et Stefan Kovac ont substitué les blessés Saldanha et Young-Jun Goh. Les Buffalos ont entamé la rencontre par une série de tirs déviés comme celui de Noah Fadiga (2e) ou peu dangereux comme ceux d'Hugo Gambor (3e) et Franck Surdez (5e). Un début intéressant qu'Omri Gandelman a failli concrétiser quand il s'est retrouvé à quelques mètres du but et que sa tentative a été bloquée sur la ligne (12e). Entre-temps, les Buffalos ont été heureux de voir qu'un Davy Roef vigilant a boxé une frappe de Zubairu Ibrahim (11e). Finalement, il ne s'est plus passé grand-chose et le Partizan a eu la plus grosse occasion avec Ghayas Zahid, qui a expédié le ballon dans les airs alors qu'il était isolé (40e).

Archie Brown a débuté la seconde période par une excellente montée ponctuée par un bon centre que Gandelman, de tout près, a envoyé de la tête sur la transversale (48e). L'écart entre les deux équipes étant serré, Roef a dû écarter un tir d'Aleksandar Filipovic (58e) et Watanabe a réussi un beau tacle sur Djordje Jovanovic lancé dans la profondeur (77e). Mais Delorge a assuré la qualification des Gantois d'un tir à distance (88e).