La Gantoise s'incline 2-0 face au FC Bâle et est éliminée de la Youth League

La Gantoise ont été battus 2-0 à Bâle lors du match retour du premier tour de la voie des Champions de la Youth League de football réservée aux moins de 19 ans. Les Gantois s'étaient inclinés 0-1 lors du match aller le 4 octobre et sont donc éliminés.

Le Suisse Leon Avdullahu a ouvert le score en début de match peu après le premier quart d'heure (16e) avant que Junior Zé ne fasse le break à la 36e minute (2-0). Le score ne changea plus.

Avec cette défaite et un score cumulé de 3-0, la Gantoise est éliminée de la Youth League et ne participera pas au second tour.