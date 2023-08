La Gantoise a surpris l'Apoel Nicosie en fin de match

Hein Vanhaezebrouck a aligné son équipe-type avec Davy Roef dans le but comme c'est le cas en Coupes. Chez les Chypriotes, on retrouvait d'anciennes connaissances comme Ricardo Sa Pinto, l'ex-coach du Standard, et deux ex-Gantois le capitaine Giorgi Kvilitaia et Dieumerci N'Dongala. Les Buffalos ont pris le ballon à leur compte mais leur possession était stérile: un premier corner forcé par Julien de Sart n'a rien donné (11e), Hugo Cuypers a tremblé dans les airs sur un service d'Archie Brown (16e) et Gift Orban n'a pas pu intercepter une balle dans le dos de la défense de Hong (18e). Par la suite, il y a eu trop d'approximations de part et d'autre et de fautes (quatre cartes jaunes) pour élever la qualité du jeu. En outre sur la seule alerte chypriote, Kvilitaia a été sifflé hors-jeu (23e).

A la reprise, Apoel n'a pas pris plus de risques mais il a fallu une intervention décidée d'Ismael Kandouss pour bloquer Kvilitaia, qui avait profité d'une perte de balle d'Orban (57e). Les Nicosiens trouvaient de plus en plus d'espaces et Vanhaezebrouck a tenté de les contrer en lançant Fofana et Andrew Hjulsager à la place de Brown et Cuypers (65e). Le duo a apporté la créativité nécessaire puisque le Danois s'est forgé la première véritable occasion de la période (68e) et que Fofana a ouvert la marque sur un tir dévié par Mateo Susic (77e, 1-0). Par contre, le tir du gauche de Hong a stupéfié tout le monde (90e+2, 2-0).