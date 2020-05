La Gantoise va organiser un match virtuel contre le COVID-19

(Belga) La Gantoise va organiser un match virtuel pour la bonne cause dimanche à 18h00. Ceux qui luttent contre le coronavirus affronteront le COVID-19. Les revenus iront à Digital For Youth, l'association qui contribue à la digitalisation de l'enseignement.

"La Gantoise et ceux qui luttent contre le coronavirus s'unissent pour affronter ensemble le COVID-19 dans un duel intense", peut-on lire dans le communiqué. "Un combat qui dure déjà depuis plus de deux mois mais nous aimerions apporter notre contribution en tant que club. C'est pourquoi La Gantoise organise le match de l'année dans lequel nous faisons face à un nouvel adversaire, tout cela pour la charité, Digital For Youth." Le onze de base fictif des combattants du coronavirus sera notamment composé des virologues Marc Van Ranst, Steven Van Gucht et Erika Vlieghe et les ministres Maggie De Block et Wouter Beke. Avant le match, les Buffalos organisent un débat autour du football qui sera animé par le commentateur Jan De Wijngaert autour du président gantois Ivan De Witte, Marc Van Ranst et le consultant Marc Degryse. (Belga)