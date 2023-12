La Gantoise vient se qualifier à Saint-Trond

Au Stayen, les Gantois ont d'emblée mis la pression mais n'ont pas réussi à trouver l'ouverture malgré Gerkens (5e) et Tissoudali (13e). Saint-Trond a bien réagi et équilibré les échanges. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck ouvraient la marque de manière un peu flatteuse par Cuypers (39e, 0-1) et pouvaient être heureux de rejoindre les vestiaires sur ce score Koita ayant frappé le poteau de Roef (43e).

La Gantoise, davantage maîtresse du jeu, a cherché en second mi-temps à conforter son avance. Tissadouli manqua deux énormes occasions d'y parvenir (52e et 60e). Puis, ce fut au tour de Cuypers et Orban de voir le ballon manquer la cible (75e). Dans le dernier quart d'heure, les Canaris ont bien essayé de repousser les Buffalos, mais tant Yamamoto (88e) que Barnes (90e) ont manqué le cadre alors que l'égalisation était au bout de leurs pieds.