La Gantoise vise une première victoire en 2024 face au Maccabi Haïfa

Depuis le début de l'année, les Buffalos ont été éliminés en quarts de finale de la Coupe de Belgique par le Club Bruges avant d'enchaîner par un 1 sur 15 en championnat. "Tout le monde veut renouer avec la victoire. En janvier, nous avons eu des occasions de gagner comme contre le Cercle où nous étions la meilleure équipe sur le terrain. C'est difficile et décevant mais c'est à nous de retrouver le goût de la victoire le plus vite possible."

Vanhaezebrouck est cependant conscient que la tâche ne sera pas simple pour ses joueurs jeudi. "Nous affrontons une bonne équipe israélienne. Ce ne sera pas facile de les battre. Si cela marche, tant mieux. Mais nous avons besoin d'une petite étincelle pour décrocher cette première victoire."