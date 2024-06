La Géorgie et la République tchèque ont partagé (1-1) à l'issue de la première rencontre de la deuxième journée du groupe F de l'Euro 2024 samedi à Hambourg.

Ce résultat donne un petit point aux deux équipes qui, au classement, restent derrière la Turquie et le Portugal qui en comptent 3 et s'affrontent plus tard dans la journée à Dortmund (18h00).