La Géorgie fait chuter le Portugal 2-0 et file en 8e, la Turquie gagne 1-2 et se qualifie

Totale surprise à Gelsenkirchen mercredi soir avec la victoire de la Géorgie face au Portugal (2-0) à l'occasion du troisième et dernier match du groupe F de l'Euro 2024 de football. Les Croisés ont pu compter sur des buts de Khvicha Kvaratskhelia (2e) et George Mikautadze (57e) pour triompher.

Dans l'autre rencontre, la Turquie, avec des buts d'Hakan Calhanoglu (51e) et de Cenk Tosun (90e+4), a battu la République tchèque 1-2, malgré une réalisation de Tomas Soucek (66e) et réduite à dix rapidement (20e).

Au classement du groupe F, le Portugal, avec 6 points, avait déjà assuré sa qualification et sa première place. Les hommes de Roberto Martinez affronteront la Slovénie le 1er juillet à Francfort (21h00). La Turquie (6) est deuxième et jouera l'Autriche au tour suivant le 2 juillet à Leipzig (21h00). La Géorgie (4) termine parmi les meilleurs troisièmes et fera face à l'Espagne le 30 juin à Cologne (21h00). Enfin, la République tchèque termine avec 2 points et est éliminée.