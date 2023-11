La guérilla de l'ELN libère le père du footballeur colombien Luis Diaz

"Vive la Liberté et la Paix !", a réagi le président de gauche Gustavo Petro sur les réseaux sociaux.

L'ELN, qui mène des négociations de paix avec le gouvernement colombien, avait enlevé les parents de l'ailier de Liverpool dans une station-service de Barrancas, la ville natale de la famille, près de la frontière avec le Venezuela. Des hommes armés circulant à moto les avaient kidnappés. Le même jour, la mère du footballeur de 26 ans avait été libérée.

Le commandant militaire de la dernière guérilla reconnue en Colombie, Antonio Garcia, a admis samedi avoir commis une "erreur" avec cet enlèvement.

Ce rapt a mis en péril le processus de paix entamé il y a près d'un an entre l'ELN et le gouvernement du président Petro, ainsi que le cessez-le-feu bilatéral de six mois en vigueur depuis le 3 août.