La Hongrie est la première nation à dévoiler sa sélection

La Hongrie est la première nation à avoir dévoilé sa sélection pour l'Euro 2024 de football, prévu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Le sélectionneur Marco Rossi a présenté mardi sa liste de 26 noms et de cinq réserves.

L'Italien Marco Rossi, à la tête de l'équipe nationale depuis 2018, a également appelé cinq joueurs en réserve en cas de forfait. On retrouve notamment dans cette liste le joueur de Lommel Zalan Vancsa, auteur de 12 buts cette saison en Challenger Pro League.

Les Hongrois pourront compter sur plusieurs éléments d'expérience dans différents compartiments du jeu avec le gardien Peter Gulasci et le défenseur Willi Orban qui évoluent tous les deux à Leipzig. Les 'Magyarok' miseront aussi sur leur star et capitaine Dominik Szoboszlai, le joueur de Liverpool.

La Hongrie débutera sa préparation le 27 mai et disputera deux matches amicaux en Irlande (4 juin) et contre Israël (8 juin). Les Hongrois, versés dans le groupe A pour leur sixième Euro, feront leur entrée dans le tournoi le samedi 15 juin contre la Suisse. Ils affronteront ensuite l'Allemagne (19 juin) et l'Écosse (23 juin).

La sélection:

Gardiens (3): Dznes Dibusz (Ferencvaros/Hon), Peter Gulácsi (RB Leipzig/All), Peter Szappanos (Paks/Hon).