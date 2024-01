La Juve, avec les débuts de Joseph Nonge, 18 ans, complète le plateau des quarts de finale

Le Nigérian Ikwuemesi avait ouvert la marque pour Salernitana dès la première minute (0-1) mais Fabio Miretti, le milieu de terrain italien de la Juve, avait remis les compteurs à égalité dès la 12e minute (1-1).

Andrea Cambiaso (34e, 2-1), Daniele Rugani (54e, 3-1), Kenan Yildiz (88e, 5-1) et Timothy Weah (90e+1, 6-1) s'en sont donnés à coeur joie et fixeront les chiffres définitifs à 6-1. Le défenseur tunisien de la Salernitana Dylan Bronn avait dans l'intervalle inscrit un but contre son camp à un quart d'heure de la fin (75e, 4-1).