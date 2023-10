La Juventus apporte son "soutien total" à Fagioli, suspendu sept mois pour des paris

Le club explique qu'il soutiendra Fagioli "dans la réalisation du plan thérapeutique" prévu par la Fédération italienne de football (FIGC) et qu'elle collaborera avec la FIGC dans "l'identification des cycles de rencontres prévues".

"Nous sommes fermement convaincus que Nicolò, avec le soutien du club, de ses équipiers, de sa famille et des professionnels qui l'assistent, affrontera le parcours thérapeutique et formatif avec un grand sens des responsabilités et qu'une fois sa suspension terminée, il pourra reprendre la compétition avec la sérénité nécessaire."