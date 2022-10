La Juventus privée d'Angel Di Maria pour trois semaines

(Belga) La Juventus devra faire sans l'ailier argentin Angel Di Maria pour les trois prochaines semaines, a annoncé le club italien jeudi.

Di Maria, 34 ans, est sorti sur blessure lors de la défaite 2-0 de la Juventus sur le terrain du Maccabi Haïfa en Ligue des Champions mardi. Les examens médicaux ont révélé une blessure à l'ischio-jambier droit et l'Argentin sera absent durant "environ 20 jours", a précisé le club. Arrivé cet été en provenance du Paris Saint-Germain, Di Maria a compilé un but et quatre assists en sept rencontres cette saison. Les Bianconeri connaissent un début de saison compliqué sur tous les tableaux. En championnat, la Juventus occupe la 8e place avec 13 points en neuf matches. La Vieille Dame est également mal embarquée en Ligue des Champions car elle occupe la 3e place du groupe H avec 3 points, cinq de moins que le PSG et Benfica, avec deux rencontres encore à jouer. (Belga)