La Juventus renoue avec la victoire et remonte provisoirement sur le podium

La Juventus a battu Monza 2-0 samedi lors de la 38e et dernière journée du championnat d'Italie de football et remonte provisoirement sur le podium.

Federico Chiesa (26e) et Alex Sandro (28e), pour son dernier match sous le maillot des 'Bianconeri', ont marqué les buts turinois.

La Juventus renoue avec la victoire après six partages de suite. Les Turinois terminent la saison avec 71 points et prennent la troisième place du classement, devant Bologne (68), battu 2-0 par la Fiorentina vendredi. L'Atalanta (66 points), victorieuse mercredi de l'Europa League, compte deux matchs de retard et peut encore éjecter la Juventus du podium.