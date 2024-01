La Juventus s'impose largement face à Frosinone et rejoint la Lazio en demies

Les Turinois ont fait le plus dur en début de rencontre en ouvrant la marque via Milik (11e) qui a converti un pénalty. Le même Milik a doublé la marque pour les locaux peu avant la pause en convertissant un centre de Weston McKennie (38e). Le score était de 2-0 à la pause.

En seconde période, Milik a triplé son compteur et celui de son équipe après une erreur défensive adverse (48e). Les 'Bianconeri' ont ensuite enfoncé Frosinone, qui avait éliminé Naples en huitièmes de finale, en inscrivant un quatrième but via Kenan Yildiz (61e).