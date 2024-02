La Lazio surprend un Bayern Munich réduit à dix

Le Bayern a de suite essayé de prendre le contrôle face à la Lazio, qui a reculé un peu après le premier tir de Kimmich passé juste à côté (2e). Les Romains, qui se sont surtout attachés à fermer les espaces, se sont montrés offensivement par Alessio Romagnoli (18e) et une frappe tendue de Luis Alberto (21e). La première période s'est poursuivie sur un rythme élevé. Grâce à sa grande expérience, le Bayern a pris le dessus par moments et Jamal Musiala a gâché sa tentative à bout portant (40e).

À la Lazio, Maurizio Sarri a récupéré Ciro Immobile. Par rapport à la défaite 3-0 contre Leverkusen, Thomas Tuchel a titularisé Raphael Guerreiro, Joshua Kimmich et Thomas Müller à la place de Sacha Boey, Eric Dier et Aleksandar Pavlovic.

Après la pause, les Romains ont été plus incisifs et sur une perte de balle d'Upamecano, Luis Alberto a lancé directement Gustav Isaksen, mais le Danois s'est laissé hypnotiser par Manuel Neuer, qui est intervenu du pied (48e). Face à une attaque munichoise assez brouillonne, la Lazio a recommencé à défendre de manière compacte jusqu'à ce qu'Upamecano ne soit exclu pour une semelle sur Isaksen et qu'Immobile transforme le penalty (69e, 1-0). Par la suite, le Bayern a manqué de cohésion et de puissance offensive avec Harry Kane obligé de reculer. Il aurait même pu être terrassé sur une reprise de Felipe Anderson bloquée par Min-Jae Kim (90e).