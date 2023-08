La légende du football brésilien Mario Zagallo, 92 ans, hospitalisée

La légende du football brésilien est "dans un état clinique stable. Il est lucide et il n'est pas placé sous assistance respiratoire", a expliqué l'hôpital Barra d'Or dans un communiqué, précisant qu'aucune date de sortie n'était encore prévue. Il y a un an, Zagallo avait été hospitalisé près de deux semaines dans une unité de soins semi-intensifs dans le même hôpital de Rio, pour une infection respiratoire.

Zagallo a été le premier à remporter la Coupe du monde comme joueur (1958 et 1962), et comme sélectionneur (1970). Deux autres ont réussi le même exploit: l'Allemand Franz Beckenbauer (1974 et 1990), et le Français Didier Deschamps (1998 et 2018). Il a également été assistant de Carlos Alberto Parreira lors du quatrième titre mondial de la Seleçao, en 1994. Quatre ans plus tard, Zagallo a retrouvé son poste de sélectionneur, mais le Brésil s'est incliné 3-0 en finale face à la France.