La Liga - 767 matchs avec le FC Barcelone, Lionel Messi égale le record de Xavi

(Belga) Lionel Messi est apparu au coup d'envoi du match de la 27e journée championnat d'Espagne contre Huesca lundi soir. Il a ainsi disputé son 767e match pour le FC Barcelone. L'attaquant argentin de 33 ans a égalé le record de l'Espagnol Xavi, établi entre 1998 à 2015.

Messi a commencé sa carrière au FC Barcelone en 2014. Il dispute sa dix-septième saison avec les Blaugranas, égalant ainsi le record détenu par Xavi et Carles Rexach (1964-1981). S'il devait encore jouer la saison prochaine au Camp Nou, la star argentine deviendrait le seul détenteur du record avec 18 saisons sous le maillot du club catalan. Xavi reste le joueur qui a disputé le plus de matchs du club barcelonais en Ligue des champions avec 173. Messi n'en compte que 153 et ne pourra pas augmenter ce chiffre cette saison. Le Barça a été éliminé en huitièmes de finale par le PSG. (Belga)