La Liga - Barcelone arrache un point sur le fil à domicile contre Grenade

Barcelone a décroché un point sur le fil (1-1) lors de la réception de Grenade pour le compte de la 5e journée du championnat d'Espagne de football lundi.

Domingos Duarte donnait l'avance aux visiteurs après deux minutes de jeu. Par la suite, les Catalans ont pris le monopole du ballon et poussé pour égaliser. Ronald Araujo libérait finalement le Barça à la 90e minute. Au classement, Barcelone compte 8 points et partage la 6e place avec Séville, Osasuna et Majorque. Les Blaugrana comptent 5 points de retard sur leur rival du Real Madrid, seul en tête de la Liga.