La Liga - Barcelone perd des points au Celta Vigo

Le FC Barcelone a été tenu en échec 2-2 sur la pelouse du Celta Vigo, samedi, lors de la 32e journée du championnat d'Espagne. Luis Suarez a donné par deux fois l'avantage aux Catalans (20e et 67e), mais Fiodor Smolov (50e) et Iago Aspas (88e) ont remis les deux équipes à égalité.

Le Barça passait proche de l'ouverture du score en début de match lorsque la tête de Piqué était repoussée par la transversale (7e). Le premier but tombait à la 20e minute. Sur coup franc, Messi déposait le ballon sur la tête de Suarez, qui l'envoyait au fond des filets. Le Celta égalisait en début de seconde période. Ivan Rakitic perdait le ballon dans l'entrejeu, Iago Aspas lançait Okay Yokuslu dont le centre de la droite était repris victorieusement par Fiodor Smolov (50e). Barcelone reprenait l'avantage grâce à nouveau à Suarez, qui profitait d'un ballon récupéré par Messi pour tromper Blanco (67e). Le Celta ne se décourageait pas et Iago Aspas arrachait l'égalisation à deux minutes du terme, d'un coup franc du gauche. Ce faux pas complique la tâche de Barcelone. Les Catalans reprennent certes provisoirement la tête du classement avec 69 points, mais pourrait voir le Real Madrid (68), attendu dimanche par l'Espanyol Barcelone, compter deux points d'avance à six journées de la fin du championnat, alors que les Madrilènes bénéficient en plus de l'avantage au niveau de la différence de buts particulière. Le Celta (34 points) est seizième.