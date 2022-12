La Liga - Benzema de retour à l'entraînement avec le Real Madrid

(Belga) Karim Benzema a repris l'entraînement samedi avec le Real Madrid, trois semaines après avoir dû quitter l'équipe de France au Qatar juste avant la Coupe du monde à cause d'une blessure à une jambe, a indiqué le club dans un communiqué.

Le retour du Ballon d'or dans l'effectif madrilène qui prépare la reprise du Championnat d'Espagne le 30 décembre contre Valladolid était la principale nouveauté du jour, avec celui de l'Autrichien David Alaba. "Carlo Ancelotti a dirigé une séance durant laquelle ont été effectués des exercices de contrôle et de possession du ballon ainsi que du travail physique", a déclaré le club champion d'Europe en titre. Des photos montrant Benzema, Alaba et aussi l'Allemand Toni Kroos et les Espagnols Nacho Fernandez et Dani Ceballos à l'entraînement ont été publiées sur différents réseaux sociaux. Eden Hazard et Thibaut Courtois, éliminés avec la Belgique en phase de groupes de la Coupe du monde, suivront aussi bientôt. Le Français, âgé de 34 ans, avait déclaré forfait pour la Coupe du monde le 19 novembre, après avoir été victime d'une blessure à une cuisse à l'entraînement (Belga)