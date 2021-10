La Liga - Iñaki Williams nouveau recordman du nombre de matches consécutifs en Liga

(Belga) Deux cent trois matches consécutifs en Liga : c'est l'incroyable record que s'est approprié ce vendredi soir contre Alavés l'attaquant basque de l'Athletic Bilbao Iñaki Williams, qui n'a pas manqué un seul match du championnat d'Espagne depuis 2016.

A égalité depuis une semaine avec son illustre aîné Ion Andoni Larrañaga, qui avait cumulé 202 matches de rang à la Real Sociedad entre 1986 et 1992, l'inoxydable Williams est devenu vendredi le seul propriétaire de ce record historique avec 203 matches joués d'affilée. Sa série a commencé le 20 avril 2016, lors d'un match face à l'Atlético Madrid disputé à San Mamés. Depuis lors, l'attaquant de Bilbao a participé aux quatre matches de Liga qu'il restait dans la saison, puis à toutes les rencontres de championnat des saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, et a joué lors des huit premiers matches de cette saison en Liga. Sur ces 203 rencontres, Iñaki Williams (27 ans) a été titulaire 168 fois, est entré en cours de jeu 34 fois, et a marqué 39 buts au total. Son record s'étale sur cinq ans et demi, soit 1990 jours. (Belga)