La Liga - Le Barça reste en course et condamne l'Espanyol à la relégation

Un but de Luis Suarez (56e) a permis au FC Barcelone de remporter 1-0 le derby contre l'Espanyol, mercredi, lors de la 35e journée du championnat d'Espagne. Cette défaite condamne l'Espanyol à la relégation.

En première période, ter Stegen a sauvé le Barça sur une tentative d'Embarba (10e). Juste avant la pause, c'était le poteau qui venait à la rescousse du Barça sur une frappe de Didac Vila (44e). Les deux équipes ont été réduites à dix en début de seconde période. A peine monté au jeu, le jeune Ansu Fati a été exclu pour le Barça (50e). Lozano a connu le même sort trois minutes plus tard. Dans les deux cas, l'arbitre avait d'abord donné une carte jaune avant d'être appelé par le VAR et changer la couleur du carton après avoir revu les images. Suarez a délivré le Barça à la 56e minute. Griezmann servait d'une talonnade Messi, dont le tir a été contré par un défenseur, l'Uruguayen avait bien suivi et trompait Lopez. Avec 76 points, Barcelone met la pression sur le Real Madrid (77), qui reçoit Alaves vendredi. L'Espanyol, bloqué à 24 unités, ne peut plus se sauver: le club catalan compte 11 longueurs de retard sur Eibar, premier sauvé. L'Espanyol quitte la première division après 26 ans.