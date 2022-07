La Liga - Le FC Barcelone confirme un "accord de principe" avec le Bayern pour Lewandowski

(Belga) Le FC Barcelone a confirmé samedi avoir trouvé un "accord de principe" avec le Bayern Munich pour le transfert en Espagne de Robert Lewandowski, "sous réserve des examens médicaux et de la signature des contrats".

Plus tôt dans la journée, le président du Bayern Herbet Hainer, le président du directoire Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidzic avaient annoncé, dans des interviews, "un accord verbal" avec le FC Barcelone pour le transfert de l'avant-centre polonais. Selon différents médias, l'accord porte sur un montant initial de 45 millions auxquels s'ajouteraient des bonus. Le FC Barcelone est en proie à des difficultés financières, mais serait en mesure de conclure le transfert. Lewandowski, 33 ans, va quitter le Bayern après huit années de bons et loyaux services. En 375 rencontres, l'attaquant polonais a trouvé le chemin des filets à 344 reprises. Lors de la saison 2020-2021, il a notamment inscrit 41 buts en Bundesliga, battant le record de buts sur une saison détenu depuis 1972 par Gerd Müller. Sur le plan collectif, 'Lewi' a élargi son palmarès avec huit titres de champion d'Allemagne entre 2014 et 2022. Il a également remporté la Ligue des Champions en 2020 mais aussi une Supercoupe d'Europe (2020), trois Coupes d'Allemagne (2016, 2019, 2020) et cinq Supercoupes d'Allemagne (2016, 2017, 2018, 2020, 2021). Le contrat du Polonais arrive à échéance en 2023.