La Liga - Le FC Barcelone officialise l'arrivée de Robert Lewandowski pour quatre ans

(Belga) Le FC Barcelone a officialisé mardi l'arrivée de Robert Lewandowski en provenance du Bayern Munich. L'attaquant polonais va signer un contrat de quatre ans, a précisé le club espagnol.

Barcelone et le Bayern avaient annoncé samedi avoir trouvé un "accord de principe" pour le transfert en Catalogne de Lewandowski. L'avant-centre a entre-temps passé sa visite médicale et rejoint ses nouveaux équipiers à Miami, où Barcelone effectue sa préparation. Barcelone déboursera 45 millions, plus 5 de bonus, pour recruter le double lauréat du Prix "The Best - Joueur FIFA de l'année". Lewandowski va s'engager pour quatre ans avec Barcelone. Le montant de la clause libératoire a été fixée à 500 millions d'euros. Lewandowski, 33 ans, quitte le Bayern après huit années de bons et loyaux services. En 375 rencontres, l'attaquant polonais a trouvé le chemin des filets à 344 reprises. Lors de la saison 2020-2021, il a notamment inscrit 41 buts en Bundesliga, battant le record de buts sur une saison détenu depuis 1972 par Gerd Müller. Sur le plan collectif, 'Lewi' a élargi son palmarès avec huit titres de champion d'Allemagne entre 2014 et 2022. Il a également remporté la Ligue des Champions en 2020 mais aussi une Supercoupe d'Europe (2020), trois Coupes d'Allemagne (2016, 2019, 2020) et cinq Supercoupes d'Allemagne (2016, 2017, 2018, 2020, 2021). Le contrat du Polonais avec le Bayern arrivait à échéance en 2023. (Belga)