La Liga - Le Real de Courtois remporte le derby madrilène face à l'Atletico de Carrasco

Le Real Madrid a remporté le derby de la capitale espagnol dimanche soir 2-0 aux dépens de l'Atlético le champion en titre. Thibaut Courtois a joué toute la rencontre alors qu'Eden Hazard n'a pas quitté le banc du Real. Diego Simeone a titularisé Yannick Carrasco dans les rangs des Colchoneros mais l'a remplacé par Thomas Lemar à la mi-temps.

Le Real Madrid conforte sa place de leader avec 42 points en 17 matchs. L'Atlético reste bloqué à la quatrième place, avec désormais 13 points de moins (29) mais une rencontre en moins. Karim Benzema a marqué sur la première attaque sérieuse du Real Madrid à la 16e minute. Après un centre de Vinícius Júnior, l'attaquant français a placé le ballon hors de portée de Jan Oblak. Il s'agit du treizième but en championnat du meilleur buteur de la Liga. Benzema a déjà marqué à 36 reprises pour le Real Madrid en 2021, toutes compétitions confondues. Il s'agit du chiffre le plus élevé pour lui sur une année civile depuis son arrivée au club en 2009. Marco Asensio a doublé l'écart à la 57e, Vinícius Júnior étant à nouveau à l'origine de la passe décisive. Le FC Séville est deuxième du classement avec 34 points (16 matchs) et le Betis troisième nanti de 33 unités. Le FC Barcelone ne pointe qu'en huitième position avec 24 points en seize matchs.