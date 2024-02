La Ligue allemande renonce à un accord contesté avec des investisseurs privés

"Au vu de l'évolution actuelle, une poursuite réussie du processus ne semble plus possible", a déclaré Hans-Joachim Watzke, porte-parole du présidium de la DFL à l'issue d'une réunion à Francfort.

Les représentants des 36 clubs de première et deuxième division en Allemagne avaient approuvé en décembre les plans de la Ligue allemande de football visant à permettre à la Bundesliga et à la deuxième division d'accueillir des investisseurs extérieurs. Ce feu vert autorisait la DFL à entamer des négociations concrètes avec un partenaire marketing stratégique qui devrait payer 1 milliard d'euros pour obtenir un pourcentage des revenus télévisuels. L'argent devant servir à renforcer le modèle commercial de la DFL (en développant par exemple sa propre plateforme de streaming) et le marketing à l'étranger où la Bundesliga est loin derrière les revenus générés par la Premier League anglaise.