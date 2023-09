La Ligue des Nations féminine débute jeudi avec deux tickets olympiques à la clé

Au total, 51 équipes ont été distribuées en trois ligues (A, B et C) en fonction de leur coefficient au classement de la confédération européenne de football (UEFA). Chaque ligue est divisée en groupes de quatre équipes (sauf un groupe de trois dans la ligue C). Les Red Flames ont été versées dans le groupe 1 de la ligue A, aux côtés de l'Angleterre, des Pays-Bas et de l'Écosse.

Les quatre équipes qui remporteront leur groupe dans la ligue A seront qualifiées pour la phase finale, qui offrira deux tickets olympiques aux deux finalistes, France exclue puisque qualifiée en tant qu'hôte. Celles qui termineront en dernière position seront reléguées en ligue B, tandis que les avant-derniers devront disputer un barrage pour se maintenir. Le système de promotion et de relégation s'étend aux trois échelons de la Ligue des Nations.