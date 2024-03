La Louvière et Lokeren-Temse promus en Challenger Pro League

Battue 1-2 par Heist samedi, pour sa première défaite de la saison, la RAAL La Louvière était déjà assurée de la promotion depuis mercredi et le partage 1-1 des U23 Charleroi chez les U23 de La Gantoise.

La RAAL compte 65 points, un de plus que Lokeren-Temse. Les deux équipes ont joué 26 rencontres. Les U23 de Charleroi, qui ont joué 27 rencontres, totalisent 43 unités et ne peuvent plus revenir sur ces deux clubs avec sept rencontres encore à disputer. Heist et Hoogstraten, quatrième et cinquième avec tous les deux 42 points au compteur et 26 rencontres jouées, n'ont pas demandé leur licence pour jouer à l'échelon supérieur.