La Marienplatz de Munich bondée à l'approche du coup d'envoi de l'Euro de football

La place Sainte-Marie (Marienplatz) dans le centre de Munich est bondée vendredi soir, d'Écossais pour l'essentiel, selon la police. La foule n'est d'ailleurs temporairement plus autorisée à y entrer et les métros ne s'arrêtent plus à la station de métro de la place en raison de l'affluence, selon les informations de la police municipale.