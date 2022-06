(Belga) La Néerlandaise Lieke Martens quitte le FC Barcelone après cinq saisons avec le club catalan, a annoncé la joueuse de 29 ans sur Instagram jeudi.

Passée par le Standard lors de la saison 2011-2012, Martens est arrivée à Barcelone en 2017. Avec le club espagnol, elle a remporté la Ligue des Champions en 2021 mais aussi deux titres de championne d'Espagne (2020 et 2021) et trois Coupes d'Espagne (2018, 2020 et 2021). "Après cinq années dans ce fantastique club et cette belle ville, j'ai décidé de démarrer une nouvelle aventure", a écrit la Néerlandaise qui serait en route vers le Paris Saint-Germain selon les médias espagnols. "Je suis arrivée à Barcelone à une période où le club avait le projet de dominer le football féminin mondial. Nous avons travaillé dur et je crois que nous avons atteint les objectifs." (Belga)