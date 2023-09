La nouvelle génération des espoirs de Gill Swerts entame son parcours contre le Kazakhstan

Après l'élimination en phase de groupes du dernier Euro U21, en juin, la Belgique aborde une nouvelle campagne avec l'objectif de participer à la cinquième phase finale de son histoire.

Les joueurs nés à partir du 1er janvier 2002 sont éligibles pour cette campagne. Ce qui permet à Gill Swerts de disposer, pour ce premier match, de quelques "anciens" déjà présents en Géorgie, comme les gardiens Maarten Vandevoordt et Senne Lammens, les défenseurs Koni De Winter et Ignace Van der Brempt ou encore les médians Arne Engels, Mandela Keita et Eliot Matazo.