La plainte en diffamation de Karim Benzema contre Gérald Darmanin classée

"Cette décision de la commission des requêtes, composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation, deux conseillers d'État et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, n'est susceptible d'aucun recours", précise-t-il.

"Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères musulmans, nous nous attaquons à une hydre, que sont les Frères musulmans parce qu'ils donnent un jihadisme d'atmosphère", avait-il affirmé le 16 octobre, déclenchant une tempête sur les réseaux sociaux.

Dans sa plainte, Karim Benzema faisait valoir que ces accusations étaient "inexactes", "plus vraisemblablement mensongères, mais en tous cas faites à dessein" et étaient "attentatoires" à son honneur et sa considération.