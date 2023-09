La Pologne boycottera les éventuelles rencontres face aux équipes russes

Les rencontres devront cependant être jouées "sans le drapeau, l'hymne et les tenues officielles" russes, "et à l'extérieur du territoire russe", avait précisé l'UEFA. Celle-ci a assuré que les suspensions de toutes les autres équipes du pays resteraient en vigueur "jusqu'à la fin du conflit en Ukraine". Jusqu'à la décision de mardi, les Russes étaient exclus de toutes les compétitions internationales de football, en club comme en sélection, depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes en février 2022, une décision prise conjointement par l'UEFA et la FIFA.