La première journée s'achève mardi avec l'entrée en lice du Portugal de Roberto Martinez

Les quatre équipes du Groupe F seront les dernières à lancer leur championnat d'Europe de football, mardi. Le Portugal, entraîné par Roberto Martinez, figure parmi les favoris et jouera son premier match à 21h00 contre la Tchéquie à Leipzig. À 18h00, l'autre rencontre du groupe opposera la Turquie et la Géorgie à Dortmund.

Candidate à une place en huitièmes de finale, la Tchéquie devra espérer un bon résultat contre Seleção mardi si elle veut voir le deuxième tour. Malgré une campagne de qualification décevante, terminée derrière l'Albanie, les Tchèques ne sont pas à sous estimer. Ils avaient atteint les quarts de finale il y a trois ans. Contre le Portugal, ils devront notamment espérer une bonne performance de Patrik Schick, champion d'Allemagne avec Leverkusen cette saison et co-meilleur buteur du dernier Euro (5 buts).

Huit ans après leur sacre en France et trois ans après leur élimination par les Diables Rouges en quarts de finale, les Portugais figurent toujours parmi les prétendants à la victoire finale. Ils pourront compter sur l'increvable Cristiano Ronaldo, qui tentera d'améliorer ses statistiques déjà impressionnantes dans la compétition (il en est le meilleur buteur avec 14 réalisations), mais aussi sur une flopée de joueurs confirmés à tous les postes comme Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes ou Diogo Jota entre autres.

Plus tôt, la rencontre entre Turcs et Géorgiens s'annonce déjà décisive dans la lutte pour la qualification. Derrière sa star Khvicha Kvaratskhelia, la Géorgie arrive pleine d'enthousiasme au premier tournoi international de son histoire, mais la Turquie devrait présenter une opposition solide, mélange d'expérience (Hakan Calhanoglu) et de jeunesse (Arda Güler). Premiers de leur groupe de qualification devant la Croatie, les Turcs voudront mieux faire que lors des deux précédentes éditions, où ils avaient été éliminés dès le premier tour.