La Pro League investit dans une ligne de hors-jeu semi-automatique dès 2025-2026

Pour la ligne de hors-jeu semi-automatique, la Pro League travaillera avec Genius IQ, partenaire de la Premier League, mais aussi avec l'intelligence artificielle qui "détectera automatiquement le meilleur angle de caméra et la meilleure image au moment d'une passe". Un investissement qui doit permettre de mener à "des décisions plus rapides" et "d'offrir plus de transparence aux fans en montrant clairement les images".

"Étant donné que le VAR tracera une ligne de hors-jeu semi-automatique à l'aide de l'intelligence artificielle, le temps d'attente est réduit et les décisions s'améliorent. Tout cela sera également plus transparent, puisque le mur de hors-jeu en 3D sera visible à la télévision. Une primeur pour une compétition nationale sur le continent européen", a souligné Lorin Pays, CEO de la Pro League.