La Pro League se met à l'heure de la Pride avec notamment un guide de conseils

Cette dernière tient de cette façon à montrer son engagement en faveur de la diversité, de l'inclusion et du respect. "Nous sommes unis contre l'holebiphobie et la transphobie, tout comme nous le sommes contre le racisme et toutes les autres formes de discrimination et d'inégalité. L'objectif est clair: chacun doit pouvoir être soi-même", détaille la Pro League.

Et, afin de renforcer la campagne, la Pro League publie le guide "Proud to be onside", élaboré en collaboration avec l'organisation Out For The Win et dans lequel sont proposés aux clubs (de foot ou autres) des outils pour travailler à un environnement favorable à la communauté LGBTQIA+.