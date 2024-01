La RD Congo partage face à la Zambie dans son entrée en compétition

La RD Congo n'a pu faire mieux qu'un partage face à la Zambie (1-1) dans son premier match du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mercredi soir à San Pédro en Côte d'Ivoire. Sa victoire face à la Tanzanie (3-0), plus tôt dans la journée, le Maroc occupe la première place du groupe (3 points) alors que la RDC et la Zambie sont 2e et 3e avec une unité. La Tanzanie est 4e avec zéro point.