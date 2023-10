La Real Sociedad domine le RB Salzbourg, Braga bat l'Union Berlin sur le fil

Après avoir perdu chacun leur premier match contre le Real Madrid et Naples, l'Union Berlin et Braga avaient une chance de se relancer dans le groupe C en début de soirée à l'Olympiastadion. L'Union a d'abord pris le large, Sheraldo Becker inscrivant un doublé en 7 minutes (30e, 37e) avant que Braga, via Sikou Niakaté (41e) puis Armindo Bruma (51e), ne remette les compteurs à zéro. La décision s'est finalement faite dans les arrêts de jeu, André Castro (90e+4) retournant la situation sur une frappe à ras de terre.

Comme Naples et le Real (qui s'affrontent à 21h), Braga compte 3 points. Les Berlinois sont derniers du groupe.