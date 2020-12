La Real Sociedad remporte le derby basque contre Bilbao et se relance

(Belga) La Real Sociedad, surprise du championnat espagnol de football, a terminé son année civile 2020 par une victoire à San Mamés, antre de l'Athletic Bilbao (0-1). Portu a inscrit l'unique but de ce derby basque comptant pour la 16e journée de Liga. Du côté de la Real Sociedad, Adnan Januzaj, blessé, n'était pas sur la feuille de match.

Portu a ouvert le score dès la 5e minute de jeu, reprenant au deuxième poteau un centre venu des pieds de Mikel Oyarzabal. A la reprise, le club de Saint-Sébastien s'est encore montré le plus dangereux via Alexander Isak, dont le coup franc a heurté la transversale (62e). Sans idées offensives, Bilbao n'a jamais été en mesure d'inverser la tendance. En tête de Liga il y a quelques semaines, la Real Sociedad restait sur six matches sans victoire en championnat. Grâce à ce court succès, les troupes d'Imanol Alguacil se remettent sur de bons rails avant d'entamer 2021. La Real Sociedad est troisième avec 29 points, derrière l'Atlético Madrid (35) et le Real Madrid (33). Bilbao est 12e (18 pts). (Belga)